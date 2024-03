Gute Nachrichten bei EnQuest!

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Der Aktienkurs von Enquest zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von -29,32 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet Enquest eine mittlere Rendite von -15,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, was ebenfalls 13,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enquest-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,69 GBP. Der letzte Schlusskurs von 14,2 GBP weicht um -3,34 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 13,1 GBP über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (+8,4 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enquest-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enquest zeigt eine Ausprägung von 8,63, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Enquest in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.