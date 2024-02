Gute Nachrichten bei Employers!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Employers beträgt das aktuelle KGV 9. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" haben im Durchschnitt ein KGV von 41. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Employers damit Stand heute unterbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Aktie von Employers erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,68 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Durchschnitt (2,99 Prozent) des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 15,76 Prozent, wobei Employers aktuell 16,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Employers. Es gab sieben positive und vier negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Employers von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating erhält.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Employers von Analysten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 50 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,13 Prozent ergibt und somit die Einstufung "Gut" bestätigt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Employers die Einschätzung "Gut".