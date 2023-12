Gute Nachrichten bei Eli Lilly and!

Der Aktienkurs von Eli Lilly & hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 54,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +34,88 Prozent darstellt. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,08 Prozent, so dass Eli Lilly & mit einem Wert von 46,17 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Eli Lilly & derzeit bei 0,76 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -1,73 Prozent zur Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Eli Lilly & bei 486 USD liegt, während der Aktienkurs bei 579,76 USD liegt, was einer positiven Differenz von +19,29 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 589,26 USD, was zu einer Differenz von -1,61 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Eli Lilly & zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit Werten von 56,04 und 55,75, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.