Gute Nachrichten bei E Bon!

Weitere Suchergebnisse zu "Air New Zealand":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Ebon beträgt 26,32, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 37,14 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Ebon in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,18 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Ebon um 14,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Ebon mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,17 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche um 66 Prozent unterbewertet ist. Somit erhält sie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Ebon-Aktie bei 0,17 HKD verortet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,166 HKD, was einem Abstand von -2,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Ebon-Aktie um +3,75 Prozent über dem GD50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

E Bon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich E Bon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen E Bon-Analyse.

E Bon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...