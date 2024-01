Gute Nachrichten bei Deutsche Bank!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Aktienkurs der Deutschen Bank weist in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent auf, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +11,02 Prozent bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite der Deutschen Bank mit 13,88 Prozent über dem Durchschnitt um 5,25 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Deutsche Bank derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 15,84 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein überverkaufter Wert von 20, was erneut zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" beurteilt.

Unter fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Bank aktuell 5,24, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Deutschen Bank ist überwiegend negativ, wie aus der Betrachtung von sozialen Plattformen hervorgeht. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich negativ. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine Bewertung von "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergibt drei "Gut"-Signale und zwei "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung auf Ebene der Handelssignale von "Gut" führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

