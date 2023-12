Gute Nachrichten bei Delta Galil Industries!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Delta Galil nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch besonders negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Delta Galil beträgt 23,56 bzw. 22,26 Punkte und weist darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird der RSI für Delta Galil als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 14623,15 ILS, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 16190 ILS lag, was einem Unterschied von +10,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 14072,2 ILS um 15,05 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche konnte Delta Galil in den letzten 12 Monaten eine Performance von 150,25 Prozent erzielen, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 0 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +150,25 Prozent für Delta Galil. Ebenso übertraf das Unternehmen den Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors um 150,25 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Delta Galil ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

