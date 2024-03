Gute Nachrichten bei Datong Coal industrty!

Der Aktienkurs von Jinneng Shanxi Coal Industry hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energie-Sektor eine Rendite von 36,76 Prozent erzielt, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 0,44 Prozent lag, hat Jinneng Shanxi Coal Industry mit 36,32 Prozent ebenfalls deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Performance der Aktie im vergangenen Jahr hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jinneng Shanxi Coal Industry eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jinneng Shanxi Coal Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Jinneng Shanxi Coal Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinneng Shanxi Coal Industry derzeit bei 11,51 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 15,46 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +34,32 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,55 CNH, was einer aktuellen Differenz von +14,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Jinneng Shanxi Coal Industry liegt bei 45,24, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,78, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf diesem Gesamtbild.