Gute Nachrichten bei Dart!

Die Aktie der Jet wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft, keine als "Neutral" und keine als "Schlecht". In den letzten Monatseinschätzungen ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut" und jeweils 0 "Neutral" und "Schlecht". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1856,67 GBP, was einer Erwartung von 45,05 Prozent entspricht, basierend auf einem aktuellen Schlusskurs von 1280 GBP.

Die Diskussionen auf den Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Jet überwiegend positiv sind. Sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, stehen überwiegend positive Meinungen im Vordergrund. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Jet gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung. Zusammenfassend führt dies zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jet beträgt derzeit 6,15, was 71 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.