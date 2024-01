Gute Nachrichten bei DWS!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dws &-Aktie beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 14,86, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Dws &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 9,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie mit 15,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dws &. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde über Dws & unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dws &-Aktie bei 30,62 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 36,2 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,22 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 31,47 EUR einen Abstand von +15,03 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Gut" vergeben.