Gute Nachrichten bei Cyan!

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Cyan im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurde der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem von den positiven Themen rund um Cyan beeinflusst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Cyan im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,12 Prozent erzielt, was 35,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 12,27 Prozent, und Cyan liegt aktuell 41,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cyan beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Cyan eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Der Wert von 16,06 für Cyan ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 69,95, was einem Abstand von 77 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cyan-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cyan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cyan-Analyse.

Cyan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...