Gute Nachrichten bei Cummins!

Die technische Analyse der Cummins-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 232,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 244,65 USD liegt, was einer Abweichung von +5,2 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 235,78 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,76 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cummins auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cummins mit 2,98 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 17,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten die Cummins-Aktie insgesamt als "Gut" und prognostizieren ein Aufwärtspotential von 10,03 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Cummins eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und kaum vorhandenen Stimmungsänderungen.

Insgesamt wird Cummins auf Basis der technischen Analyse, Dividendenrendite, Analysteneinschätzung und Sentiment mit einem "Gut"-Rating versehen, obwohl die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.