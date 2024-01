Gute Nachrichten bei Creditr Ltd!

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Nach Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zu Credit Clear, stellen unsere Analysten fest, dass die Stimmung neutral ist. Ebenso wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Credit Clear diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Einstufung der Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Credit Clear. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Credit Clear daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Credit Clear liegt bei 30 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,15, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Credit Clear also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Credit Clear-Aktie sich weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,21 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,18 AUD, über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für Credit Clear auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.