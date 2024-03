Gute Nachrichten bei Covestro!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Covestro in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Bewertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutlich. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Dies wird auch durch die Analyse konkreter Handelssignale aus den sozialen Medien bestätigt, die zu 3 positiven und 0 negativen Signalen führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung in den letzten Wochen. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hinsichtlich Covestro hat. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Covestro für diese Stufe daher insgesamt ein "Schlecht".

Mit einer Dividende von 0 % liegt Covestro im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,51 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger. Aufgrund dieser Differenz von 5,51 Prozentpunkten wird die Einstufung in Bezug auf die Dividende als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Covestro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Covestro.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, während das Sentiment und die Dividende als negativ eingestuft werden. Die Bewertung anhand des Relative Strength Index fällt jedoch insgesamt positiv aus.