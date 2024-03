Gute Nachrichten bei Costco!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Costco Wholesale wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten haben der Aktie von Costco Wholesale in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Costco Wholesale, jedoch liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 590 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -19,71 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Costco Wholesale-Aktie einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 608,25 USD hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 720,38 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Costco Wholesale eine Rendite von 66,47 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Innerhalb der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Costco Wholesale eine Rendite von 74,54 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.