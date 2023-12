Gute Nachrichten bei Constellation Software!

Der Aktienkurs von Constellation Software -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 55,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Informationstechnologie"-Branche eine überdurchschnittliche Performance darstellt. Auch im Branchenvergleich der "Software"-Branche liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 58,49 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Constellation Software -Canada-Aktie liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist das Wertpapier auf 25-Tage-Basis mit einem RSI von 21,16 als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Constellation Software -Canada.

Die Analysten haben der Aktie der Constellation Software -Canada in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einstufungen gegeben, was zu einem langfristigen "Gut"-Rating führt. Die jüngsten Analysen führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3275 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von -1,47 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Constellation Software -Canada beträgt 83, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.