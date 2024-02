Gute Nachrichten bei Compass Pathways Plc!

Die Diskussionen über Compass Pathways in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral". Zusammenfassend ist die Aktie von Compass Pathways aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle 3 Bewertungen positiv. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 386,5 Prozent steigen. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammengefasst erhält Compass Pathways von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine insgesamt schwache Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Compass Pathways für diesen Faktor insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Compass Pathways derzeit +17,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +31,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.