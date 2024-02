Gute Nachrichten bei Codexis!

Die technische Analyse der Codexis-Aktie ergibt, dass sie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,47 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,72 USD liegt, was einer Abweichung von +10,12 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,76 USD, was einer Abweichung von -1,45 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung der Codexis-Aktie. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 beläuft sich auf 52,41, was auf eine neutrale Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 2,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Codexis-Aktie, wobei die technische Analyse und die Anleger-Stimmung positiver erscheinen, während die Dividendenpolitik negativ bewertet wird.