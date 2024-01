Gute Nachrichten bei Cocrystal Pharma!

Cocrystal Pharma: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividende von Cocrystal Pharma liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,48 %) als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben ein durchschnittliches Rating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 USD, was einer potenziellen Steigerung von 1958,82 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Cocrystal Pharma-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt.