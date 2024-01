Gute Nachrichten bei Coca-Cola!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coca-Cola mit 24 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 24,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Coca-Cola zahlt. Dies liegt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist, weshalb er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Coca-Cola-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 8 Bewertungen wurden 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat wurde die Aktie mit einer "Gut" Bewertung versehen, was die Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Basis stützt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 68,13 USD, was einem potenziellen Wachstum von 13,24 Prozent entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in Bezug auf Coca-Cola in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab zwei positive und fünf negative Tage, sowie sieben Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden ebenfalls als neutral betrachtet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Coca-Cola derzeit eine Rendite von 3,26 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,09 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

