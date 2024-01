Gute Nachrichten bei Clarkson!

Die Clarkson-Aktie hat laut der technischen Analyse in letzter Zeit positiv abgeschnitten. Der aktuelle Kurs von 3480 GBP liegt 20,33 Prozent über dem GD200, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 2936,7 GBP, was einem Abstand von +18,5 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Clarkson-Aktie ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt ebenfalls eine positive Bewertung.

Die Diskussionsintensität rund um Clarkson war in letzter Zeit durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was auch zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Die Analysten sehen die Clarkson-Aktie langfristig als "Gut"-Titel an. Von 18 Analysten gaben 2 eine positive Bewertung ab, während keine negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4275 GBP, was einer Erwartung von 22,84 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher auch hier die Bewertung "Gut" vergeben.