Gute Nachrichten bei Chaarat Gold!

Die Goldminenaktie Chaarat Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,95 Prozent erzielt, was laut Branchenvergleich einen Rückgang von -24,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -20,68 Prozent, was Chaarat Gold um 24,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Chaarat Gold liegt bei 0 Prozent, was 9,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass Chaarat Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,18 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 6,15 GBP liegt. Dies stellt eine Abweichung von nur -0,49 Prozent dar, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 5,14 GBP um +19,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Chaarat Gold ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

