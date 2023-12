Gute Nachrichten bei Cbre!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Cbre diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Cbre, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitere Studien, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt gab es acht positive Signale und kein negatives. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut" Signal, was die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt auf "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cbre-Aktie beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überverkaufte Situation, weshalb das Wertpapier hier mit "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet über 50- und 200-Tage, zeigt für die Cbre-Aktie positive Werte. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Aktienanalysten haben die Cbre-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einstufung. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 89,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -3,09 Prozent ergibt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Cbre die Einschätzung "Gut".