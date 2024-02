Gute Nachrichten bei Carvana!

Weitere Suchergebnisse zu "Timken":

Die technische Analyse der Carvana-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 38,38 USD, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs schloss bei 75,47 USD und weist somit einen Abstand von +96,64 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 50,92 USD ergibt sich eine Differenz von +48,21 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat neutral war. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um einzuschätzen, ob die Carvana-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 20,56 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,55, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Carvana in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 1251,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche und dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Carvana deutlich im Plus, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.