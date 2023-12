Gute Nachrichten bei Careium AB!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Careium-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 10 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 32,99, so ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Careium.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Careium besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Careium, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In technischer Hinsicht ist die Careium derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut", da der Kurs der Aktie um +57,67 Prozent über dem GD200 verläuft und der GD50 eine Abweichung von +25,42 Prozent zeigt. Somit entspricht dies insgesamt dem Rating "Gut" für Careium.