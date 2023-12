Gute Nachrichten bei CareDx!

Die Caredx-Aktie zeigt laut technischer Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 10,86 USD liegt 27,02 Prozent über dem GD200 (8,55 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,6 USD, was einem Abstand von +42,89 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gilt. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was als "Neutral" eingestuft wird. Analysten bewerten die Caredx-Aktie langfristig als "Gut" und erwarten ein Kursziel von 23,75 USD, was einer Erwartung von 118,69 Prozent entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Caredx-Aktie überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 15) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 14,22). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Caredx-Aktie.

