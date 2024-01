Gute Nachrichten bei Capricorn Metals!

Die Capricorn Metals-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der aktuelle Kurs von 4,71 AUD liegt mit einer Entfernung von +6,08 Prozent vom GD200 (4,44 AUD) im positiven Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,61 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,17 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Capricorn Metals zeigt eine neutrale Bewertung. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso ist der RSI25, der auf 25 Tage basiert, mit einem Wert von 47,29 neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Capricorn Metals ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Demnach wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Diskussionen über Capricorn Metals. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.