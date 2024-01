Gute Nachrichten bei Brockhaus Technologies!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen vorwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. An fünf Tagen dominierten positivere Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negativen Themen überwogen. Besonders wurde in den Gesprächen über das Unternehmen Brockhaus vermehrt negativ gesprochen. Basierend auf diesen Gesprächen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Brockhaus-Aktie derzeit bei 22,03 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 25,9 EUR schloss, was einem Abstand von +17,57 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 21,83 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +18,64 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Brockhaus-Aktie ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 3,45 und der RSI25 beträgt 17,91, was zu einer "Gut"-Einstufung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung ergibt sich ein neutraler Gesamteindruck. Die Aktivität der Diskussionen war durchschnittlich, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Brockhaus in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.