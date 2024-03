Gute Nachrichten bei British American Tobacco!

Die Aktie von British American Tobacco bietet Investoren derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 9,9%, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,77% liegt. Dies zeigt, dass das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung von Dividenden gut abschneidet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität verzeichnet hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" für die British American Tobacco Aktie vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einem aktuellen Kurs von 2371,5 GBP erwarten sie eine Entwicklung von 44,77% und fügen ein mittleres Kursziel von 3433,33 GBP hinzu. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von British American Tobacco nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 6 insgesamt 79% niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".