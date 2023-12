Gute Nachrichten bei Bristol-Myers Squibb!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

Der Aktienkurs von Bristol-myers Squibb liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei einer Rendite von -25,71 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Arzneimittelbranche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 24,64 Prozent, was bedeutet, dass Bristol-myers Squibb mit 50,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bristol-myers Squibb insgesamt 13 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung des Wertpapiers von "Neutral", bestehend aus 5 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 34,31 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Bristol-myers Squibb daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Bristol-myers Squibb beträgt derzeit 4,02 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 10,65 ist Bristol-myers Squibb deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 104,74. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie aufgrund der klaren Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Arzneimittel".