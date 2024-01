Gute Nachrichten bei BioSig!

Analysteneinschätzung: Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Biosig abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut". Von den Analysten wurden 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Biosig liegt bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 0,475 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität rund um Biosig war in letzter Zeit durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Biosig hat im letzten Jahr eine Rendite von 109,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 92,82 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Aktie sogar 111,83 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Biosig eine neutrale Bewertung. Der RSI7 beträgt 22,22, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 33,4 liegt und daher "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.