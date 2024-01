Gute Nachrichten bei Beijing Jingneng Power!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und signalisiert überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Beijing Jingneng Power-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 38, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 45,76 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Jingneng Power.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Beijing Jingneng Power in den sozialen Medien. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Beijing Jingneng Power in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat die Beijing Jingneng Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,91 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 2,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.