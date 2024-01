Gute Nachrichten bei Barrick Gold!

Die Barrick Gold-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertung zeigt 4 Mal "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Auch in aktuellen Reports wird die Aktie ähnlich bewertet - das Rating für das Barrick Gold-Wertpapier aus dem letzten Monat ist insgesamt "Gut" (2 Mal "Gut", 2 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht"). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 30,07 CAD, was auf eine mögliche Performance von 43,33 Prozent hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem aktuellen RSI-Wert von 80 (Barrick Gold ist also "überkauft" und erhält ein "Schlecht"-Rating). Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine stabilere Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Barrick Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch auch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.