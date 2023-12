Gute Nachrichten bei Barclays!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an sieben Tagen dominierten, während an sechs Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. Die Diskussion der Anleger hat sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Barclays konzentriert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Die statistischen Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 3 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Barclays-Aktie mittlerweile auf 150,32 GBP, während der aktuelle Kurs bei 141,68 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,75 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 141,96 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,2 Prozent ein "Neutral" erhält. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Analysten bewerten die Barclays-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (250 GBP) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 76,45 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barclays also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Barclays in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,52 Prozent. Dies steht im Kontrast dazu, dass ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 17,51 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -25,03 Prozent im Branchenvergleich für Barclays entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,58 Prozent, wobei Barclays 1,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.