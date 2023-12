Gute Nachrichten bei Bank of Chongqing!

Die Bank of Chongqing wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,69, was einem Abstand von 52 Prozent zum Branchen-KGV von 5,65 entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bank of Chongqing mit 10,9 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 7,19 Prozent auf. Dies ergibt eine Differenz von +3 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Handelsbanken-Branche, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Bank of Chongqing eine Rendite von 5,36 Prozent, was 11,41 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Handelsbanken-Branche beträgt -4,48 Prozent, was bedeutet, dass die Bank of Chongqing aktuell um 9,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Chongqing-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (64) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Bank of Chongqing gemäß der RSI-Bewertung.