Gute Nachrichten bei Automatic Data Processing!

In den letzten vier Wochen gab es bei Automatic Data Processing eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Automatic Data Processing-Aktie laut Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von 38,64 derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 23 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von +7,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +5,79 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Automatic Data Processing mit 28,92 unter dem Branchendurchschnitt von 53,85, was zu einer Unterbewertung und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.