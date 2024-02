Gute Nachrichten bei Autodesk!

Autodesk hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 20,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +24,15 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 580,85 Prozent, wobei Autodesk 560,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 12 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Autodesk vergeben. Auf Langfristbasis erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Autodesk vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 261,51 USD erwarten sie eine Entwicklung von -9,63 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 236,33 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was zu einem insgesamt "Neutral" Rating durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Autodesk bei 214,64 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 261,51 USD liegt und damit einen Abstand von +21,84 Prozent aufgebaut hat. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Autodesk-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Gut"-Rating. Insgesamt zeigt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Autodesk.