Gute Nachrichten bei Australian Mines!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Australian Mines betrachten, beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 14,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Australian Mines weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Australian Mines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 0,015 AUD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,01 AUD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Aktie von Australian Mines zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Australian Mines von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.