Gute Nachrichten bei AudioEye!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive Bewertungen für Audioeye abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10 USD, was eine potenzielle Steigerung um 48,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,74 USD) bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um Audioeye hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse schätzt unsere Redaktion das Unternehmen als angemessen bewertet ein, insgesamt also als "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Audioeye-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 16,74, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 33,68 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Audioeye eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, welches derzeit bei 0 liegt und somit eine negative Differenz von -2,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.