Gute Nachrichten bei Auction Technology!

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Auction ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen in den letzten zwei Wochen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Auction. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Auction wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Auction als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive, 1 neutrale und keine negative Bewertung vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Auction vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 786,67 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 27,91 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Auction wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Auction überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Auction damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.