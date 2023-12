Gute Nachrichten bei Anglo American!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Für die Aktie Anglo American stehen per 30.11.2023, 04:35 Uhr 2201 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Anglo American zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Anglo American entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American liegt bei einem Wert von 16,14. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 37,3) unter dem Durschschnitt (ca. 57 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Anglo American damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Anglo American verläuft aktuell bei 2370,9 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 2138,5 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,8 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2172,51 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Anglo American-Aktie der aktuellen Differenz von -1,57 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Anglo American als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2706 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2138,5 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".