Gute Nachrichten bei AngioDynamics!

Angiodynamics: Aktienanalyse und Anleger-Stimmung

Angiodynamics' aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,62 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 100,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält sie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Angiodynamics-Aktie zeigt einen Wert von 42,25 für den RSI7 und 47,06 für den RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für Angiodynamics war zuletzt überwiegend positiv, jedoch war das Interesse an der Aktie in den sozialen Medien in den letzten Tagen nicht besonders stark, weder positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Angiodynamics liegt bei 0 Prozent, was 91,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unreizvoll und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Angiodynamics aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, während das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist. Allerdings fällt die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche negativ aus. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.