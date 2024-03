Gute Nachrichten bei Angi Homeservices!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen analysiert, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Angi liegt bei 38,6, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Angi bei 57 liegt, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Angi wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An sechs Tagen waren die Diskussionen positiv und an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, drehen sich die Diskussionen ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse befasst sich mit trendfolgenden Indikatoren, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Angi-Aktie liegt derzeit bei 2,54 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,68 USD (+5,51 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,58 USD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,88 Prozent) führt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Angi-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis von Sentiment und Buzz.