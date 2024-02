Gute Nachrichten bei Andritz!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Das Anleger-Sentiment für die Andritz-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbrachte. Analytische Auswertungen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Andritz insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Andritz mit 3,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent in der Maschinenbranche. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz um die Andritz-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist Andritz ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,37 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Andritz eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.