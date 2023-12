Gute Nachrichten bei Amicus Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Um diesen Index zu bewerten, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf Amicus Therapeutics zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 15,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 22,17 im überverkauften Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich für Anleger, die aktuell in die Aktie von Amicus Therapeutics investieren, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,49 Prozentpunkten. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In der technischen Analyse ergibt sich anhand der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 11,96 USD für den Schlusskurs der Amicus Therapeutics-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 14,43 USD, was einem Unterschied von +20,65 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +27,02 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Amicus Therapeutics besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Amicus Therapeutics insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.