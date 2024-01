Gute Nachrichten bei Allied Electronicsration!

Die Anlegerstimmung zu Altron ist derzeit überwiegend negativ, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es insgesamt ein positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Altron daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Altron in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Altron für diese Stufe daher ein "Neutral".

Eine fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 28 liegt. Dies bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Altron die Börse 28,93 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 59 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Altron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,472 EUR weicht somit um +24,21 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Altron-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Altron-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.