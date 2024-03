Gute Nachrichten bei Allianz!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Allianz-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 271,85 EUR erreicht, was 7,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,56 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite der Allianz-Aktie beträgt 4,61 Prozent und liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allianz-Aktie bei 12,26 liegt, was 41 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche (20,74). Diese Kennzahl weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Allianz-Aktie beträgt aktuell 21, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 26,45 ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine positive Gesamteinschätzung der Allianz-Aktie.