Gute Nachrichten bei Alliance Pharma!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, wobei Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt das KGV von Alliance Pharma mit einem Wert von 269,01 unter dem Branchendurchschnitt von 320, was einer Differenz von 16 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Alliance Pharma insgesamt 2 Analystenbewertungen, von denen die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analyse der jüngsten Bewertungen führt ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für das Wertpapier liegt bei 56,5 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 37,47 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Alliance Pharma in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für die Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Alliance Pharma derzeit eine Dividendenrendite von 4,83 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,3 %. Mit einer Differenz von 1,53 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls positiv bewertet.