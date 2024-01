Gute Nachrichten bei Akbank TAS!

Die Aktie der Akbank Tas notiert derzeit bei 2,08 EUR, was einem Plus von +6,67 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,18 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Akbank Tas als unterbewertet, da das KGV mit 2,49 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" ist, der 12,06 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammengefasst ergibt sich daher für diesen Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen über Akbank Tas, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.