Gute Nachrichten bei Airbus!

In den letzten Wochen konnte bei Airbus eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Analyse der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 144,04 EUR etwa +6,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,7 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche erzielte Airbus in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,56 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag Airbus mit einer Überperformance von 33,56 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus bei 21,8, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend erhält Airbus aufgrund des negativen Stimmungsbildes und der neutralen fundamentalen Bewertung insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".