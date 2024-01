Gute Nachrichten bei Air Liquide ADR!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air Liquide-Aktie beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs von Air Liquide ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung und Einschätzungen rund um Air Liquide überwiegend positiv sind. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung bei Air Liquide in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird als positiv bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält Air Liquide in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Air Liquide in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

